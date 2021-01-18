Fatih Altaylı'nın öngörüsü yine tutmadı

Yıllar evvel "Alex Fenerbahçe'ye gelmez" diyen Fatih Altaylı, benzer bir yazıyı Mesut Özil için de yazmıştı. Ancak iki yıldız da sarı-lacivertli formayı giydi.

Süper Lig'de bu sezon mutlaka şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe, sezon başında 18 futbolcuyu kadrosuna katmıştı.

Ara transfer dönemine de hızlı giren sarı-lacivertliler, Szalai ve Osayi'nin ardından Arsenal'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'e de imzayı attırdı.

Mesut'un Türkiye'ye geleceğine inanmayan Fatih Altaylı, transfer gerçekleşince sosyal medyada gündem oldu.

ALEX İÇİN DE GELMEZ DİYORDU

Yıllar evvel Alex de Souza için "Fenerbahçelileri kandırmayın Türkiye'ye gelmez." diyen Altaylı, benzer bir yorumu Mesut için yapmış ve "Mesut'un haftalık aldığı para 350 bin sterlin. Fenerbahçe'ye niye gelsin?" demişti.

İki futbolcuyla da ilgili öngörüsü tutmayan Altaylı, Twitter'da espri konusu oldu.