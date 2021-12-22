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    Fatih Karagümrük 1 dakikada 2 kırmızı kart gördü

    Fatih Karagümrük 1 dakikada 2 kırmızı kart gördü

    Fatih Karagümrük, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Maçın ilk yarısında Burak Bekaroğlu ve Caner Erkin kırmızı kart gördü.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 21:01
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 21:28
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    Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin 37. dakikasında Hakem Erkan Özdamar, Fenerbahçe lehine penaltı ve Karagümrük aleyhine 2 kırmızı kararı çıktı.

    HEM PENALTI HEM KIRMIZI KART

    Filip Novak, arka direkte kafa vuruşunu yaptı ve Viviano topu anda çeldi. Topun düştüğü noktada Pelkas vuruşunu yaptı, Karagümrük stoperi Burak Bekaroğlu golü önlemek isterken top koluna çarptı. Erkan Özdamar, tereddütsüz penaltı noktasını gösterirken Burak Bekaroğlu'na da kırmızı kartını çıkardı.

    Fatih Karagümrük 1 dakikada 2 kırmızı kart gördü #1

    CANER ERKİN İTİRAZDAN ATILDI

    Caner Erkin takım arkadaşına gösterilen kart ve verilen penaltıya uzun süre itiraz edince hakem Erkan Özdamar'la ilginç diyaloğu da dikkat çekti. "İtiraz mı ediyorsun?" diyen hakeme "Evet ediyorum lan ne olacak." diyen Erkin, "Atarım seni." sözlerine karşılık "Atarsan at." diyerek kırmızı kartla oyundan atıldı. Tecrübeli oyuncunun hakeme hakaret ettiği de iddialar arasında.

    Fenerbahçe'de kazanılan penaltıyı Mesut Özil gole çevirdi.

    Fatih Karagümrük 1 dakikada 2 kırmızı kart gördü #2

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