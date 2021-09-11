Euro
10.012
0.19%
Dolar
8.4557
0.22%
Altın
486.11
-0.14%
Borsa
1.439
-0.96%
Bitcoin
384.910
-0.50%
EXEN Coin
24.64
1.90%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u 4 golle yendi

    Süper Lig'de 4. hafta maçında Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u 4 golle geçti. İtalyan teknik adam Francesco Farioli, ilk maçında vatandaşı Vincenzo Montella'ya mağlubiyet yaşattı.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2021 - 18:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u 4 golle yendi

    Süper Lig'de 4. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 4-0'lık skorla Fatih Karagümrük oldu.

    İki İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile Vincenzo Montella'nın mücadelesinde Farioli galip geldi. Montella ilk maçında mağlubiyet yaşadı.

    Fatih Karagümrük, Adana Demirspor u 4 golle yendi #1

    4 GOLLÜ GALİBİYET

    Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 14 ve 21. dakikada Aleksandar Pesic, 58. dakikada Andrea Bertolacci, 79. dakikada Yann Karamoh kaydetti.

    Bu galibiyetin ardından Fatih Karagümrük puanını 7'ye yükseltti. Adana Demirspor 2 puanda kaldı.

    Süper Lig'de gelecek hafta Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Adana Demirspor, Rizespor'u ağırlayacak.

    Fatih Karagümrük, Adana Demirspor u 4 golle yendi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir