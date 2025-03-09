Fatih Karagümrük, Adanaspor'u iki golle geçti
Haber Merkezi

1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Fatih Karagümrük oldu.

KARAGÜMRÜK, DEPLASMANDA KAZANDI

Fatih Karagümrük'ün gollerini, 38. dakikada Pape Djilobodji ve 77. dakikada Marius Doh kaydetti. Adanaspor'un tek golü ise 71. dakikada Andrei Ivan attı.

90+5. dakikada Adanaspor futbolcusu Amadou Ciss, girdiği hava topu mücadelesinde çarpışma sonucu yerde kaldı ve hastaneye kaldırıldı.

ADANASPOR, 4 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük son 10 maçtaki 5. galibiyetini aldı. Adanaspor ise ligde 4 maç aradan sonra kaybetti.

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Emre Çalışkan
Editor