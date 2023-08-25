Fatih Karagümrük, Adnan Uğur'la yola devam dedi Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Adnan Uğur’un sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

İHA

Süper Lig'de 2023-2024 sezonununa Beşiktaş karşısında evinde aldığı 1-0'lık mağlubiyetle başlayan 2. haftada ise Başakşehir'i deplasmanda 2-0 ile geçen Alparslan Erdem yönetimindeki Fatih Karagümrük'te bir iç transfer yaşandı.

İstanbul ekibi, genç oyuncu Adnan Uğur’un sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

"Adnan Uğur’un sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır"

22 yaşındaki futbolcunun yenilenen mukavelesine ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi: