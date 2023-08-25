Fatih Karagümrük, Adnan Uğur'la yola devam dedi

İHA
Süper Lig'de 2023-2024 sezonununa Beşiktaş karşısında evinde aldığı 1-0'lık mağlubiyetle başlayan 2. haftada ise Başakşehir'i deplasmanda 2-0 ile geçen Alparslan Erdem yönetimindeki Fatih Karagümrük'te bir iç transfer yaşandı.
İstanbul ekibi, genç oyuncu Adnan Uğur’un sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
"Adnan Uğur’un sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır"
22 yaşındaki futbolcunun yenilenen mukavelesine ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Son oynadığımız Başakşehir karşılaşmasında takımımızın ikinci golünü atan başarılı genç oyuncumuz Adnan Uğur’un sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Adnan Uğur’a ve kulübümüze hayırlı olmasını diler, kendisinin başarılarının devamını dileriz.