Fatih Karagümrük, Albert Riera ile imza aşamasında Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fatih Karagümrük, Albert Riera ile anlaşma noktasına geldi.

Süper Lig'de geride bıraktığımız 2022-2023 sezonunu topladığı 51 puanla 8. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük, teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

Geçen sezon Andrea Pirlo ve Alparslan Erdem'in görev aldığı İstanbul ekibi teknik adam olarak Türk futbolseverlerin yakından tandığı bir ismi gündemine aldı.

Anlaşma noktasına gelindi

BeIN Sports'un haberine göre; İtalyan çalıştırıcı Fabio Cannavaro ile sürdürdüğü görüşmelerden sonuç alamayan İstanbul temsilcisi, rotasını Albert Riera'ya çevirmişti.

Karagümrük, İspanyol çalıştırıcı Albert Riera ile anlaşma noktasına geldi. Tarafların imza aşamasına geldiği belirtildi.

Şampiyonluk yaşadı

Galatasaray'da futbol oynadıktan sonra antrenörlük kariyerine de Florya'da adım atan, daha sonra Slovenya takımı Olimpija Ljubljana'nın başına geçen Albert Riera, ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.