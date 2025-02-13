Fatih Karagümrük, Ankaragücü deplasmanında kazandı

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1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Karagümrük, 1-0'lık skorla kazandı.

Wesley Moraes, 81. dakikada penaltıyı kaçırdıktan sonra tamamladı ve Karagümrük'e galibiyeti getirdi.

KARAGÜMRÜK, YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

Bu sonucun ardından Karagümrük, puanını 45 yaptı ve ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı, üçüncü sıradaki Erzurumspor ile aradaki puan farkını 5'e çıkardı.

ANKARAGÜCÜ, ART ARDA 4. KEZ KAYBETTİ

Ankaragücü ise üst üste 4. yenilgisini aldı ve 30 puanla, küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı.

Karagümrük, gelecek hafta Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Ankaragücü ise Sakaryaspor deplasmanına gidecek.