Fatih Karagümrük, Ankaragücü'nü üç golle geçti Fatih Karagümrük, 1. Lig'in 5. haftasında evinde Ankaragücü'nü 3-2'lik skorla mağlup etti.

Haber Merkezi

1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Karagümrük 3-2'lik skorla kazandı.

KARAGÜMRÜK, 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 4 ve 11. dakikalarda Wesley, 82. dakikada Lamkel Ze kaydetti.

Ankaragücü'nün gollerini 64. dakikada Saponara, 84. dakikada ise Renaldo Cephas attı.

Karagümrük'te Fenerbahçe'den transfer edilen Çağtay Kurukalıp, maçta iki asist yaptı. Galatasaray'dan kiralanan Baran Demiroğlu ise 83. dakikada Wesley'in yerine oyuna girdi.

Karagümrük'ün Beşiktaş'tan kiraladığı Emre Bilgin de maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

İKİ TAKIM DA 6 PUANDA

Bu sonuçla Karagümrük puanını 6 yaptı ve mağlup ettiği Ankaragücü'nü yakaladı.

Ligin bir sonraki haftasında Karagümrük, Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Ankaragücü ise Sakaryaspor'u ağırlayacak.