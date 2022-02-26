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    Fatih Karagümrük Başakşehir'i 2 golle mağlup etti

    Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İstanbul derbisinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Volkan Demirel'in öğrencileri, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 18:05
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    Fatih Karagümrük Başakşehir'i 2 golle mağlup etti

    Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın 25. dakikasında ev sahibi ekip Trezeguet'in attığı golle 1-0 öne geçti.

    39. dakikada Borini, 41'de ise Ahmed Musa ile iki gol bulan konuk ekip, ilk yarıyı 2-1 üstünlükle tamamladı.

    Fatih Karagümrük Başakşehir i 2 golle mağlup etti #1

    VOLKAN DEMİREL 4 MAÇLIK SERİYİ SONA ERDİRDİ

    Müsabakanın kalan süresinde başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

    Bu sonuçla Fatih Karagümrük, Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisini bitirdi.

    İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi de Vavacars Fatih Karagümrük 3-1 kazanmıştı.

    Bu sonucun ardından puanını 39'a yükselten konuk ekip, maç fazlası ve averajla 9. sırada yer aldı.

    Öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamayan ve 46 puanda kalan Başakşehir ise 3. sırada konumlandı.

    Fatih Karagümrük Başakşehir i 2 golle mağlup etti #2


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