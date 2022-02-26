Fatih Karagümrük Başakşehir'i 2 golle mağlup etti

Fatih Karagümrük Başakşehir'i 2 golle mağlup etti

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İstanbul derbisinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Volkan Demirel'in öğrencileri, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etti.

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın 25. dakikasında ev sahibi ekip Trezeguet'in attığı golle 1-0 öne geçti.

39. dakikada Borini, 41'de ise Ahmed Musa ile iki gol bulan konuk ekip, ilk yarıyı 2-1 üstünlükle tamamladı.

VOLKAN DEMİREL 4 MAÇLIK SERİYİ SONA ERDİRDİ

Müsabakanın kalan süresinde başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük, Başakşehir'in 4 maçlık galibiyet serisini bitirdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi de Vavacars Fatih Karagümrük 3-1 kazanmıştı.

Bu sonucun ardından puanını 39'a yükselten konuk ekip, maç fazlası ve averajla 9. sırada yer aldı.

Öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamayan ve 46 puanda kalan Başakşehir ise 3. sırada konumlandı.