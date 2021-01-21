Fatih Karagümrük-Beşiktaş - CANLI SKOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

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25' Alparslan Erdem'in sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Larin topu uzaklaştırdı.

23' Alparslan Erdem'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Larin topu karşıladı. Seken topa Borini'nin vuruşu savunmadan sekip bir kez daha kornere gitti.

13' Atiba'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Aboubakar, rakibinden sıyrılıp topu penaltı noktasına doğru çıkarttı. Topla uygun durumda buluşan Atiba'nın vuruşu yandan auta gitti.

10' Beşiktaş'ta Aboubakar kramponlarını değiştirmek için kenara geldi.

8' Beşiktaş bu dakikalarda oyunu rakip yarı alana yıktı.

7' Sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Mensah'ın içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

2' Hedenstad'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

1' Maç başladı.

Galatasaray'ı 2-0 yenerek liderlik koltuğunu bırakmayan Beşiktaş, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Alparslan, Koray, Fatih, Campi, Ndiaye, Hedenstad, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Larin, Nkoudou, Aboubakar