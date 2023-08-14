Fatih Karagümrük - Beşiktaş - CANLI SKOR

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14' Salih, Aboubakar'ı savunma arkasına kaçırmak istedi fakat Aboubakar topa hareketlenmedi.
13' Masuaku'nun kullandığı serbest vuruş doğrudan dışarı gitti.
12' Gedson'un savunma arkasına attığı topta yerde kalan Aboubakar takımına serbest vuruş kazandırdı.
7' Gedson Fernandes'in iki kişiden kurtarıp sol kanattan içeriye çevirdiği topa sert bir vuruş yapan Muleka kaleciyi geçemedi.
3' Sağ kanatta hızla ilerleyen Can Keleş, Masuaku ile girdiği ikili mücadelede rakibine faul yaptı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanında açtı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlıyor.
Taraflar arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş evinde 4-1 kazanırken, sezonun ikinci devresindeki mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.
İlk 11'ler
Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Dresevic, Baniya, Levent, Feghouli, Adnan Uğur, Rohden, Can Keleş, Ljajic, Salih Dursun
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar