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- Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 21.01.2021 - 14:57
Galatasaray'ı 2-0 yenerek liderlik koltuğunu bırakmayan Beşiktaş, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Larin, Nkoudou, Aboubakar