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    Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 14:57
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    Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Galatasaray'ı 2-0 yenerek liderlik koltuğunu bırakmayan Beşiktaş, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Fatih Karagümrük:

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Larin, Nkoudou, Aboubakar

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