Fatih Karagümrük - Beşiktaş - CANLI SKOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oluyor.

13' Karagümrük'te Joao Camacho, Orkun Kökçü'ye yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

12' Fatih Karagümrük köşe vuruşu kullandı. Savunma ön direkte uzaklaştırdı.

9' Köşe vuruşunda Paulista'nın kafasında kaleci Grbic mükemmel bir kurtarış yaptı.

8' Orkun'un pasında Jota Silva ceza sahası içinden kaleye şutunu attı. Top savunmadan kornere gitti.

5' Köşe vuruşu organizasyonunda Cengiz Ünder ceza sahası dışından kaleyi düşündü. Top üstten auta gitti.

3' Beşiktaş, rakip alanda paslarla etkili olmaya çalışıyor.

1' Maç başladı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

İşte iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11'ler...

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, El Bilal.

Fatih Karagümrük: Esgaio, Atakan, Roco, Balkovec, Doh, Kranevitter, Camacho, Tiago, Serginho, Fofana.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşmasında 4 oyuncu forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıktan çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal saha çalışmalarına başlarken, iki oyuncunun maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Öte yandan Beşiktaş'ta maç öncesi yapılan antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden Rıdvan Yılmaz, Karagümrük'e karşı olmayacak.

Bir süredir takımla idmanlara çıkmayan Rafa Silva da mücadelede formasından uzak kalacak.

BEŞİKTAŞ, DEPLASMANDA ÜSTÜN

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı mücadelelerde de üstün durumda.

Daha önce 8 kez rakibine konuk olan Beşiktaş, bu maçların 6'sında sahadan galip ayrılırken, bir karşılaşma eşitlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip, bir kez de mağlup oldu.

Beşiktaş, bu maçlarda 17 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.