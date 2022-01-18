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    Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 08:16
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    Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

    Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele akşam saat 20.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan N'Koudou, Umut Meraş ve Mert Günok kadroda olmayacak olan isimler. Karagümrük'te takımın önemli isimlerinden Lucas Biglia ve Zukanovic cezalı. Ahmed Musa da milli takımda bulunduğu için forma giyemeyecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Salih, Burak, Alpaslan, Jimmy, Emre, Adnan, Borini, Karamoh, Pesic

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi


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