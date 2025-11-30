Abone ol: Google News

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 09:05
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
  • Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
  • Maç, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve Halil Umut Meler tarafından yönetilecek.
  • Beşiktaş son maçında Samsunspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Siyah-beyazlı takım, ligde çıktığı son maçta Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan, Roco, Balkovec, Doh, Kranevitter, Tiago Çukur, Berkay, Serginho, Fofana

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal

Eshspor Haberleri