Fatih Karagümrük cephesinden Galatasaray maçında penaltı itirazı Fatih Karagümrük, Galatasaray'la deplasmanda oynadığı Süper Lig maçının ikinci yarısında penaltı bekledi. VAR kontrolü sonrasında oyun devam etti.

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Süper Lig'de Galatasaray'a konuk olan Fatih Karagümrük, karşılaşmanın 54. dakikasında penaltı bekledi.

Bu dakikada sol kanattan gelen ortada Galatasaray kalecisi Günay Güvenç topun kontrolünü sağlayamadı.

Fatih Karagümrük'te Ryan Mendes araya girmek istedi ancak Barış Alper Yılmaz'ın da dahil olduğu pozisyonda yerde kaldı. Karagümrüklü oyuncular bu dakikada penaltı bekledi.

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu oyunu sürdürdü. İtirazlar sonrası VAR hakemi Özgür Yankaya ile de görüşen hakem Numanoğlu, oyunun sürmesini istedi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)