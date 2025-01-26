Fatih Karagümrük, Çorum FK karşısında tek golle güldü

Haber Merkezi
1.Lig'in 21. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Çorum FK karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.
KARAGÜMRÜK, 10 KİŞİYLE KAZANDI
Karagümrük'e galibiyeti getiren golü dakika 23'te Daniel Johnson kaydetti.
Fatih Karagümrük'te 52. dakikada Wesley 70. dakikada ise Daniel Johnson kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
ÇORUM FK, 32 PUANDA KALDI
İstanbul ekibi bu galibiyetin ardından puanını 38 yaptı. Çorum FK, 32 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Manisa FK deplasmanına gidecek. Çorum FK, Bandırmaspor'u konuk edecek.
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