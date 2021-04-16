Euro
9.6724
0.69%
Dolar
8.0653
0.72%
Altın
461.57
1.6%
Borsa
1.41
0.13%
Bitcoin
493.004
-3.10%
EXEN Coin
29.35
1.31%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C
    Emre Çolak, Fatih Karagümrük'le yollarını ayırdığını açıkladı

    Emre Çolak, Fatih Karagümrük'le yollarını ayırdığını açıkladı

    Emre Çolak sosyal medya hesabından Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 14:15
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 14:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ünlü futbolcu Emre Çolak, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyerken, Galatasaray'a sempatisini gösteren bir paylaşımda bulunmuştu.

    Çolak yaptığı paylaşımda, "İçimiz bir dışımız bir , mayıslar bizimdir..." diyerek, sarı-kırmızılı kulübe desteğini göstermişti.

    Olayın üzerine Çolak, Karagümrük taraftarından özür dilemiş ancak kulüp yönetimi kulübün değer ve ilkeleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.

    Emre Çolak, Fatih Karagümrük le yollarını ayırdığını açıkladı #1

    YOLARINI AYIRDILAR

    Daha sonra İstanbul kulübü kadro dışı olmasına rağmen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna yeni sözleşme teklifinde bulundu. Emre Çolak ise yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek kulübüyle yollarını ayırdı.

    "İKİ TARAF İÇİN DE HAYIRLISI OLSUN"

    Sosyal medya hesabından olayı açıklayan Çolak, "Kadro dışı olmama rağmen, sözleşme teklifinde bulunan Fatih Karagümrük'e teşekkür ederek, karşılıklı anlaşıp fesih yoluna gitmeyi terih ettik. İki taraf için de hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

    Emre Çolak, Fatih Karagümrük le yollarını ayırdığını açıkladı #2

    Emre Çolak, Fatih Karagümrük le yollarını ayırdığını açıkladı #3

    Emre Çolak, Fatih Karagümrük le yollarını ayırdığını açıkladı #4

    Emre Çolak, Karagümrüklülerden özür diledi / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Emre Çolak, Fatih Karagümrük le yollarını ayırdığını açıkladı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir