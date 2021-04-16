Emre Çolak, Fatih Karagümrük'le yollarını ayırdığını açıkladı

Emre Çolak sosyal medya hesabından Fatih Karagümrük ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Ünlü futbolcu Emre Çolak, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyerken, Galatasaray'a sempatisini gösteren bir paylaşımda bulunmuştu.

Çolak yaptığı paylaşımda, "İçimiz bir dışımız bir , mayıslar bizimdir..." diyerek, sarı-kırmızılı kulübe desteğini göstermişti.

Olayın üzerine Çolak, Karagümrük taraftarından özür dilemiş ancak kulüp yönetimi kulübün değer ve ilkeleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.





YOLARINI AYIRDILAR

Daha sonra İstanbul kulübü kadro dışı olmasına rağmen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna yeni sözleşme teklifinde bulundu. Emre Çolak ise yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek kulübüyle yollarını ayırdı.

"İKİ TARAF İÇİN DE HAYIRLISI OLSUN"

Sosyal medya hesabından olayı açıklayan Çolak, "Kadro dışı olmama rağmen, sözleşme teklifinde bulunan Fatih Karagümrük'e teşekkür ederek, karşılıklı anlaşıp fesih yoluna gitmeyi terih ettik. İki taraf için de hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

Emre Çolak, Karagümrüklülerden özür diledi / HABERİ İÇİN TIKLAYIN