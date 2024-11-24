Fatih Karagümrük, Erzurumspor FK deplasmanında kazandı

1. Lig'in 13. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan, 3-1'lik skorla konuk takım Fatih Karagümrük oldu.
FATİH KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA KAZANDI
Karagümrük'ün gollerini 30. dakikada Göktan Gürpüz, 44. dakikada Wesley ve 83. dakikada Berkay Dabanlı kaydetti.
Erzurumspor FK'nın tek golünü 90+7'de Mustafa Yumlu kaydetti.
Erzurumspor FK'nın teknik direktörü Hakan Kutlu 45. dakikada kırmızı kart görürken, oyunculardan Furkan Özhan 80. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.
ERZURUMSPOR FK 22 PUANDA KALDI
Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük puanını 24'e yükseltirken, Erzurumspor FK 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Karagümrük evinde Esenler Erokspor'u ağırlarken, Erzurumspor FK deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.
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