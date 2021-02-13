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Fatih Karagümrük-Fenerbahçe - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 13.02.2021 - 18:55
- Güncelleme : 13.02.2021 - 20:18
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54' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla çizgide buluşan Samuel içeriye çevirdi kaleciyi geçen topa Mesut dokunamadı.
53' Gol... Fatih Karagümrük 0-2 Fenerbahçe (Enner Valencia)
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Fatih Karagümrük 0-1 Fenerbahçe
34' Fenerbahçe'nin sağ kanattan paslaşarak kullandığı kornerden Sosa içeriye çevirdi savunma uzaklaştırdı, devamında içeriye çevrilen topu savunma kornere gönderdi.
32' Sosa sağ kanatta hareketlenen Nazım'ı kaçırmak istedi ancak top hızlı auta gitti.
31' Konuk ekip rakip yarı alanda pas yaparak savunma arasında boşluk arıyor.
19' Gol... Fatih Karagümrük 0-1 Fenerbahçe (Thiam)
12' Jimmy'nın pasında ceza sahası ön çizgisinden topla buluşan Ademi karşı karşıya pozisyonda vurdu Altay topu kornere çeldi.
1' Maç başladı.
Son 2 maçında sırasıyla ligde Galatasaray'a, Türkiye Kupası'nda ise Medipol Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek moral bulmak istiyor.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı Halis Özkahya yönetiyor.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Balkovec, Campi, Biglia, Borini, Ndao, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Kemal Ademi
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam