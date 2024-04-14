Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçına Portekizli VAR hakemi

Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.
Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.
VAR koltuğunda Portekizli olacak
Mücadelede VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Andre Narciso oturacak.
Narciso'ya AVAR'da Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler eşlik edecek.
Ankaragücü-Gaziantep FK maçında ilk kez uygulandı
Türkiye Futbol Fedarasyonu'nun aldığı kararla sezon sonuna kadar kritik maçlarda VAR koltuğunda yabancı hakemlerin olacağı belirtilmişti.
Ankaragücü'nün Gaziantep FK'yı sahasında 3-1 mağlup ettiği mücadelede ise bir ilk yaşanmış ve VAR'da İspanyol hakem Mario Melero Lopez olmuştu.
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