Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçına Portekizli VAR hakemi Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'le oynayacağı Süper Lig'in 32. hafta maçında VAR koltuğunda Portekizli hakem Andre Narciso oturacak.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.

VAR koltuğunda Portekizli olacak

Mücadelede VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Andre Narciso oturacak.

Narciso'ya AVAR'da Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler eşlik edecek.

Ankaragücü-Gaziantep FK maçında ilk kez uygulandı

Türkiye Futbol Fedarasyonu'nun aldığı kararla sezon sonuna kadar kritik maçlarda VAR koltuğunda yabancı hakemlerin olacağı belirtilmişti.

Ankaragücü'nün Gaziantep FK'yı sahasında 3-1 mağlup ettiği mücadelede ise bir ilk yaşanmış ve VAR'da İspanyol hakem Mario Melero Lopez olmuştu.