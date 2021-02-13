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    Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 18:10
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    Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Son 2 maçında sırasıyla ligde Galatasaray'a, Türkiye Kupası'nda ise Medipol Başakşehir'e yenilen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek moral bulmak istiyor.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

    İLK 11'LER

    Fatih Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Balkovec, Campi, Biglia, Borini, Ndao, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Kemal Ademi

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam

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