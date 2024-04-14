Fatih Karagümrük - Fenerbahçe - CANLI SKOR Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

ensonhaber.com

CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

GÜNCEL SKOR: FATİH KARAGÜMRÜK 0-0 FENERBAHÇE

33' İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda Serdar'ın kafası farklı şekilde auta çıktı.

32' Bu kez de Karagümrük kaçırdı. Can'ın savunma arkasına attığı topla Güven karşı karşıya pozisyonda Livakovic'i çalımlamak istedi fakat Livakovic ayaklarıyla topa dokundu.

31' Net fırsat kaçtı. Dzeko'nun pasında savunma arkasına sarkan Krunic ceza sahasına girdi ve şutunu çekti fakat Sirigu topu çıkardı.

27' Serdar, Valentin Eysseric'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

25' Ön alan baskısıyla topu kazanan İsmail savunma arkasına sarkan Fred'e pasını verdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Fred'in ortası savunmaya çarpıp kornere çıktı.

24' Valentin Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta top doğrudan auta çıktı.

22' Valentin Eysseric kendi yarı sahasından topla çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

21' Ön alan baskısıyla topu kazanan İrfan Can savunmanın arkasına sarkan Osayi'ye ara pasını gönderdi fakat top doğrudan auta çıktı.

20' Krunic sol kanattan bindiren Ferdi'yi görmek istedi fakat savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

19' Valentin Eysseric şansını çok uzaklardan denedi fakat Livakovic topu kontrol etti.

16' Ferdi savunma arkasına sarkan Dzeko'ya ara pasını gönderdi fakat Federico Ceccherini araya girdi ve topu kazandı.

13' Karagümrük etkili geldi. Sol kanattan çalımlarla gelen Levent ceza sahasına girdi ve pasını Rohden'e verdi. Rohden'in gelişine vuruşu üstten auta çıktı.

11' Valentin Eysseric, İsmail'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

9' Ön alan baskısıyla topu kazanan Mendes sol kanattan ceza sahasına girdi ve şutunu çekti fakat top Livakovic'de kaldı.

8' Sağ kanattan topla gelen İrfan Can son çizgiye inip ortasını açtı. Tadic'in indirdiği topa gelişine vuran Dzeko'nun şutu farklı şekilde auta çıktı.

7' Fenerbahçe etkili geldi. Orta alanda topu alan Krunic bekletmeden pasını sol kanattaki Tadic'e verdi. Tadic savunma arkasına sarkan Fred'e pasını verdi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

6' İrfan Can sağ kanattan topla çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

4' Levent sol kanattan topla çıkmak istedi ama Serdar araya girdi ve yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

3' Davide Biraschi savunma arkasına sarkan Can'a uzun topunu gönderdi fakat top doğrudan auta çıktı.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Mücadele BeIN Sports 1'den izlenebiliyor.

İlk 11'ler

Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Ceccherini, Koray, Levent, Bertolacci, Rohden, Eysseric, Can Keleş, Ryan Mendes, Güven Yalçın

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Serdar, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Krunic, Tadic, Dzeko