Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig2in 18. haftasında Fenerbahçe, İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdıran sarı-lacivertli takım, haftaya 5. sırada girdi.

Geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan Fatih Karagümrük ise averajla 10. sırada yer aldı.

Karagümrük'te cezalı Derrick Luckassen maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve saha çalışmalarına başlayan Altay Bayındır ile tedavisi devam eden Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra Tisserand, Berisha ve Max Meyer karşılaşmada oynamayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Adnan Uğur, Biglia, Bertolacci, Karamoh, Ahmed Musa, Pesic

Fenerbahçe: Berke, Novak, Szalai, Kim, Nazım, Sosa, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Valencia