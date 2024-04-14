Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadele BeIN Sports 1'den izlenebilecek.
Ligde oynadığı 31 mücadelede 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 82 puan toplayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Son 6 maçını kazanarak 18 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, deplasmanda mağlup olmayan tek takım durumunda. Fenerbahçe, rakip sahada çıktığı 15 maçın 14'ünü kazanırken 1 beraberlik aldı.
Muhtemel 11'ler
Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Salih, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Kourbelis, Emre Mor, Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna,
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Zajc, Tadic, Dzeko
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