Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Mesut Özil'i tebrik etti

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Mesut Özil'i tebrik etti

Süper Lig takımı Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil için sarı-lacivertlilere tebrik mesajı yayınladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Mesut Özil'i transfer etmek için görüşmelere başladığını duyuran Fenerbahçe ile yıldız futbolcuyu tebrik etti.

KARAGÜMRÜK'TEN TEBRİK MESAJI

Fatih Karagümrük Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayınlanan tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Mesut Özil gibi dünya çapında markalaşmış bir futbolcuyu, ligimize getiren ve kaliteyi artıran Fenerbahçe'yi tebrik eder, bu kalitede transferlerin örnek teşkil etmesini temenni ederiz. Alman Milli Takımı forması giyse de Türklüğünü hiç kaybetmeyen ve ülkesine olan sevgisini her zaman dile getiren Mesut Özil'e de vatan topraklarında başarılar dileriz."