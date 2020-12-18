Fatih Karagümrük-Galatasaray - CANLI SKOR

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

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47' Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru açılan topu Karagümrük savunması kornere yolladı.

46' Gol... Fatih Karagümrük 1-0 Galatasaray (Ndao)

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fatih Karagümrük 0-0 Galatasaray

44' Galatasaray'da Emre Akbaba rakip ceza sahası içinde bir sakatlık yaşıyor. Onun tedavisi için oyun duraklıyor.

42' Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunda Okan boşa çıktı. Enzo Roco'nun sırtına çarpan top üstten auta gitti.

35' Taylan'ın pasıyla ceza alanı dışında topu alan Emre Kılınç yere düşerken vuruşunu yaptı, top çerçeveyi bulmadı.

31' Aatıf'ın pasında Biglia'yı geçen topu sağ çaprazda Ndao aldı ve onun ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

20' Sağ kanattan içeri sokulan Ndao'nun penaltı noktasına doğru çıkardığı topa Aatıf hareketlenmişti ancak Galatasaray savunması son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

16' Galatasaray rakip ceza alanı çevresinde çok adamla baskı kuruyor.

14' VAR uyarısıyla gol geçersiz kabul edildi.

13' Gol... Fatih Karagümrük 1-0 Galatasaray (Koray Altınay)

13' Biglia'nın muazzam şutunu Okan aynı güzellikte kurtardı.

8' Linnes'ten pası alan Feghouli ceza yayının gerisinden sol ayağıyla vurdu ancak top oldukça farklı şekilde auta gitti.

1' Maç başladı.

Geçtiğimiz haftayı bay geçen Galatasaray, 1 haftalık aranın ardından Karagümrük deplasmanında yeniden sahaya çıkıyor.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Mustafa Öğretmenoğlu yöneteceği maç beIN Sports canlı yayınlayacak.

İLK 11'LER

Karagümrük: Viviano, Fatih, Roco, Balkovec, Alparslan, Koray, Biglia, Ramazan, Ndao, Aatif, Sobiech

Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Oğulcan, Diagne