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    Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig'de perde Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ile açılıyor. İşte kritik maçın merak edilen detayları..
    • 27.10.2022 - 17:32
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    Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.

    Andrea Pirlo yönetiminde yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fatih Karagümrük Süper Lig'de oynadığı son iki maçını kazanarak toparlandı. İtalyan teknik direktör ve öğrencileri bu performansını Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor.

    10 maçta 12 puan toplayan Fatih Karagümrük ligde 12. sırada yer alıyor. Galatasaray ise 10 maçta topladığı 18 puan ile 8. sırada bulunuyor.

    Sarı kırmızılılar geçtiğimiz hafta sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak yara aldı. Okan Buruk ve öğrencileri bu maçı unutturmak için galibiyete odaklandı.

    Peki Fatih Karagümrük ve Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?

    Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı 28 Ekim Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.



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