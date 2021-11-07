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    Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2021 - 09:06
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    Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 16:00'da oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

    Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 20 puan topladı.

    Ligde oynadığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünü de kaybeden Fatih Karagümrük ise 18 puana sahip.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Emre Mor, Borini, Pesic

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Ömer Bayram, Cicaldau, Berkan, Morutan, Feghouli, Kerem, Mustafa Muhammed

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