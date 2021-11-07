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- Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
- Haber Merkezi
- 07.11.2021 - 09:06
Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 16:00'da oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 20 puan topladı.
Ligde oynadığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünü de kaybeden Fatih Karagümrük ise 18 puana sahip.
MUHTEMEL 11'LER
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Emre Mor, Borini, Pesic
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Ömer Bayram, Cicaldau, Berkan, Morutan, Feghouli, Kerem, Mustafa Muhammed