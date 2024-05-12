Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 35 maçlık bölümünde 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 96 puan topladı.
Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Fatih Karagümrük'ün ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 37 puanı bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Koray Günter, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Kourbelis, Emre Mor, Eysseric, Mendes; Markao
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn; Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper, Mauro Icardi
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