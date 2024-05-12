Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının VAR’ı Helder Malheiro!

İHA
Süper Lig’in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray, saat 19.00’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak.
Mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
VAR'da Helder Malheiro olacak
Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Helder Malheiro oturacak.
AVAR’da da Ömer Faruk Turtay, Mehmet Emin Tuğral ve Hakan Ceylan görev yapacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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