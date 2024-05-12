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Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının VAR’ı Helder Malheiro!

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının VAR’ı Helder Malheiro! Süper Lig’in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Portekizli hakem Helder Malheiro oldu.