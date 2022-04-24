Fatih Karagümrük, Gökhan Töre'yi istiyor

Valerien Ismael’in göreve gelmesi sonrasında herhangi bir sakatlığının bulunmamasına rağmen forma şansı bulamayan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve Gökhan Töre’ye Fatih Karagümrük talip oldu.

Teknik direktörlüğe Valerien Ismael'i getiren ve kadro yapılanması için yeni planlarını yapmaya başlayan Beşiktaş, birçok oyuncu ile sezon sonu yollarını ayırmayı planlıyor.

Ayrıca siyah-beyazlı ekipte sözleşmesi sona erecek oyuncuların bir hayli çok olması da dikkat çekiyor.



Bu oyunculardan biri olan Gökhan Töre, yeni teknik adamdan pek şans bulamadı. Sergen Yalçın döneminde düzenli olarak antrenmanlara çıkan Töre, dizinden yaşadığı sakatlık sonrası takımdan uzak kaldı ve forma şansı bulamamaya başladı.

Önder Karaveli’den de yalnızca iki maçta şans bulan Töre, daha sonra oynanan 11 maçın 8'inde kadroya girdi mücadele şansı bulamadı.

Son 3 maçta ise kadroya dahi alınmadı. 30 yaşındaki futbolcu 12 Süper Lig maçında toplam 253 dakika sahada kalabildi, gol veya asist üretemedi.

Karagümrük talip

Fanatik'in haberine göre yeni teknik adam Valerien Ismael'in kadroda düşünmediği ve takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılan Gökhan Töre'ye Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün talip olduğu belirtildi.

Yaşamını ve kariyerini İstanbul'da sürdürmek isteyen Gökhan Töre'nin de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

4.5 milyon euroya transfer edilmişti

Bayer Leverkusen altyapısında yetişen ve Chelsea altyapısına geçen Gökhan Töre, 2011 yılında Chelsea'den Hamburg'a 4.3 milyon euro karşılığı transfer oldu.

2012 yazında ise Hamburg'dan Rubin Kazan'a 6 milyon euroya gitti. Beşiktaş, 2013 yazında 350 bin euroya kiraladığı milli futbolcuyu 2014 yazında 4.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

2015 ve 2016'daki şampiyonluklarda katkısı olan ve performansını yükselten Gökhan Töre'nin piyasa değeri 15 milyon euroyu bulmuştu. Siyah-beyazlı takım, 2016 yazında oyuncusunu Premier Lig ekibi West Ham'a kiralık gönderdi.

Premier Lig'de 1 sezon geçiren Gökhan Töre daha sonra 2019/20 sezonunu Yeni Malatyaspor'da kiralık geçirmişti.