Fatih Karagümrük haftayı lider kapattı

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, üç maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alarak zirveye yerleşti.

Süper Lig'in 3. haftası bu akşam oynanacak Antalyaspor-Denizlispor maçı dışında tamamlandı.

İlk 3 haftada 7 puan toplayan 4 takımdan biri olan Fatih Karagümrük, 7 gol atıp sadece 2 gol yediği için averajla haftayı lider olarak kapattı.

Ligin ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-0'la geçen İstanbul ekibi, ardından Gaziantep ile 2-2 berabere kalmıştı. Bu hafta ise son şampiyon Başakşehir'i 2-0 yenen Karagümrük, liderlik koltuğuna oturdu.

BU KEZ RAKİP FENERBAHÇE

Karagümrüklüler, bu başarıyı meşhur tezahüratları "Selamun aleyküm, Karagümrük geldi." sloganıyla kutladı.

Ligin yeni ekibi, 4. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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4. HAFTANIN PROGRAMI