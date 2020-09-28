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    Fatih Karagümrük haftayı lider kapattı

    Fatih Karagümrük haftayı lider kapattı

    Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, üç maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alarak zirveye yerleşti.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 08:33
    • Güncelleme : 28.09.2020 - 08:33
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    Süper Lig'in 3. haftası bu akşam oynanacak Antalyaspor-Denizlispor maçı dışında tamamlandı.

    İlk 3 haftada 7 puan toplayan 4 takımdan biri olan Fatih Karagümrük, 7 gol atıp sadece 2 gol yediği için averajla haftayı lider olarak kapattı.

    Ligin ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-0'la geçen İstanbul ekibi, ardından Gaziantep ile 2-2 berabere kalmıştı. Bu hafta ise son şampiyon Başakşehir'i 2-0 yenen Karagümrük, liderlik koltuğuna oturdu.

    Fatih Karagümrük haftayı lider kapattı #1

    BU KEZ RAKİP FENERBAHÇE

    Karagümrüklüler, bu başarıyı meşhur tezahüratları "Selamun aleyküm, Karagümrük geldi." sloganıyla kutladı.

    Ligin yeni ekibi, 4. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

    PUAN DURUMU

    Fatih Karagümrük haftayı lider kapattı #2

    4. HAFTANIN PROGRAMI

    Fatih Karagümrük haftayı lider kapattı #3

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