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Fatih Karagümrük: Hava değil insanlar karanlık

Fatih Karagümrük: Hava değil insanlar karanlık

Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fatih Karagümrük, resmi Twitter hesabından hakeme göndermede bulunduğu bir paylaşım yaptı.