Euro
9.0747
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
241.201
-1.53%
EXEN Coin
10.85
-0.54%
11ºC
İstanbul
Açık 11 C
    Fatih Karagümrük: Hava değil insanlar karanlık

    Fatih Karagümrük: Hava değil insanlar karanlık

    Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fatih Karagümrük, resmi Twitter hesabından hakeme göndermede bulunduğu bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2021 - 18:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Karagümrük'ten maç sonunda çarpıcı bir paylaşım geldi.

    Hakem kararlarını beğenmeyen kırmızı-siyahlı ekibin resmi Twitter hesabı, siyah bir fotoğraf paylaşarak, "Hava değil, insanlar karanlık" notunu düştü.

    Karagümrük'ün paylaşımı şu şekilde:

    Fatih Karagümrük: Hava değil insanlar karanlık #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir