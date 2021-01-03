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Fatih Karagümrük: Hava değil insanlar karanlık
Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fatih Karagümrük, resmi Twitter hesabından hakeme göndermede bulunduğu bir paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 03.01.2021 - 18:25
Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Karagümrük'ten maç sonunda çarpıcı bir paylaşım geldi.
Hakem kararlarını beğenmeyen kırmızı-siyahlı ekibin resmi Twitter hesabı, siyah bir fotoğraf paylaşarak, "Hava değil, insanlar karanlık" notunu düştü.
Karagümrük'ün paylaşımı şu şekilde: