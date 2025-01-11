Fatih Karagümrük, Iğdır FK deplasmanında kazandı

Haber Merkezi
1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde Iğdır FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Fatih Karagümrük 1-0'lık skorla kazandı.
KARAGÜMRÜK'E TEK GOL YETTİ
Karagümrük'e galibiyeti getiren golü dakika 53'te Göktan Gürpüz attı.
Iğdır FK oyuncusu Burak Altıparmak, 69. ve 90. dakikalarda gördüğü sarı kartlar nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
IĞDIR FK, 25 PUANDA KALDI
Fatih Karagümrük, bu galibiyetin ardından puanını 34'e yükseltti. Iğdır FK, 25 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Amedspor deplasmanına gidecek. Iğdır FK, Boluspor'u konuk edecek.
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