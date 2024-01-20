Fatih Karagümrük ile Başakşehir yenişemedi Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Şota Arveladze yönetimindeki Fatih Karagümrük ile Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karagümrük, 10 kişiyle 1 puanı aldı

Konuk ekip getiren 45. dakikada Flavio Paoletti kendi kalesine attığı golle öne geçti. Salih Dursun bu gole 88. dakikada karşılık verdi. Maçta başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Fatih Karagümrük'te Davide Biraschi 74 ve 76. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucu oyun dışında kaldı.

Opoku, Fenerbahçe maçında yok

Başakşehir'de, Fatih Karagümrük maçında sarı kart gören savunma oyuncusu Jerome Opoku cezalı duruma düştü. Opoku, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Başakşehir'in serisi devam etti

Çağdaş Atanlı Başakşehir, 7 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Şota yönetimindeki Karagümrük ise ligde oynanan son 7 maçta sadece 1 galibiyet aldı.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 28 yaptı. Fatih Karagümrük ise 21 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karagümrük ise Ankaragücü deplasmanına gidecek.