Fatih Karagümrük ile Şanlıurfaspor yenişemedi

Haber Merkezi
1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1 berabere bitti.
Fatih Karagümrük'ün golü, 21. dakikada Serginho'dan geldi. Şanlurfaspor'un golünü ise 49. dakikada Uchenna Ogundu kaydetti.
TAKIMLAR 1'ER PUANIN SAHİBİ OLDU
Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük, 46 puanla 2. sırada yer aldı. Şanlıurfaspor ise 29 puanla 18. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Fatih Karagümrük, İstanbulspor'a konuk olacak. Şanlıurfaspor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.
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