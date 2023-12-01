Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u farklı geçti

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Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleden 3-0 gibi farklı bir skorla galip gelmeyi başardı.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 45'te David Jensen (KK), 49'da Ryan Mendes ve 53'te Can Keleş kaydetti.
İstanbulspor son sıraya demirledi
Bu galibiyetle birlikte puanını 17'ye yükselten Fatih Karagümrük ligdeki bir sonraki karşılaşmasında Antalyaspor deplasmanına gidecek.
8 puanla son sıraya demir atan İstanbulspor ise Alanyaspor'u konuk edecek.
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