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    Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı 3 golle mağlup etti

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 32’nci haftasında Fatih Karagümrük sahasında Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etti.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 15:57
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    Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı 3 golle mağlup etti

    Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Volkan Demirel'in takımı Fatih Karagümrük ile Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük, 3-2'lik skorla galip geldi. Ev sahibinin gollerini 31. dakikada Adnan Uğur, 38'de Aleksander Pesic ile 72'de Kristijan Bistrovic kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri 67'de Tarkan Serbest ve 82'de Muleka'dan geldi.

    Karagümrük puanını 46’ya yükseltti

    Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 46'ya yükseltti. Kasımpaşa 41 puanda kalarak 4 maç sonra kaybetti.

    Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, Adana Demirspor'u konuk edecek.

    Fatih Karagümrük, Kasımpaşa yı 3 golle mağlup etti #1

    Fatih Karagümrük, Kasımpaşa yı 3 golle mağlup etti #2

    Fatih Karagümrük, Kasımpaşa yı 3 golle mağlup etti #3

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