Fatih Karagümrük, Kayserispor'u farklı yendi

Süper Lig'de 16. haftanın erteleme mücadelesinde Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Fatih Karagümrük ile Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan ve 5 golün çıktığı müsabakada kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi takım Fatih Karagümrük oldu.
Rohden, maça damga vurdu
İstanbul ekibinde Marcus Rohden 23, 38 ve 41. dakikalarda attığı gollerle yıldızlaştı.
Karagümrük'ün diğer golünü 52. dakikada Kevin Lasagna kaydederken, Kayserispor'un tek golünü 45+2'de Aylton Boa Morte kaydetti.
Şota Arveladze, ilk kez kazandı
Bu sonuçla birlikte Şota Arveladze yönetimindek çıktığı 4. maçta ilk galibiyetini alan Karagümrük puanını 20'ye yükseltirken, Kayserispor 29 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Karagümrük deplasmanda Beşiktaş'a konuk olurken, Kayserispor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
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