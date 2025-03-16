Fatih Karagümrük - Kocaelispor maçında kazanan yok

Haber Merkezi

1. Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Kocaelispor'un 45. dakikada Papy Djilobodji ile bulduğu gol ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

Konuk ekip Kocaelispor, 46. dakikada Barış Alıcı'nın golüyle öne geçti. Karagümrük'ün golü ise 69. dakikada Wesley Moraes'in penaltısıyla geldi.

Karagümrük'te 90. dakikada Yiğit Efe Demir ve 90+7. dakikada Wesley Moraes kırmızı kart gördü.

Son 5 maçını berabere bitiren lider Kocaelispor, puanını 59 yaptı ve en yakın takipçisi Karagümrük ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Kocaelispor, milli aradan sonra derbide Sakaryaspor'u ağırlayacak. Karagümrük ise Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek.