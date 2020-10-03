Dolar
7.758
0.1549%
Euro
9.0966
-0.012%
Altın
1899.31
-0.3551%
Borsa
1145.03
0.1329%
G. Altın
473.869
-0.1348%
Bitcoin
82460.13
-0.2276%
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C
    Fatih Karagümrük maçı öncesi 5 isim kadroya alınmadı

    Fatih Karagümrük maçı öncesi 5 isim kadroya alınmadı

    Bugün Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Deniz Türüç dahil 5 isim maç kadrosunda bulunmuyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 14:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Bu akşam evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Feenrbahçe'de maç kadrosuna 5 isim alınmadı.

    Transfer sezonunun bitimine 2 gün kala Perotti'yi de İstanbul'a getiren sarı-lacivertlilerde Karagümrük maçının kadrosu da belli oldu.

    Zanka, Rodrigues, Dirar, Deniz ve Serdar Aziz kadroda yer almadı.

    Fatih Karagümrük maçı öncesi 5 isim kadroya alınmadı #1

    DERBİDE İLK 11 OYNADI

    Derbide Erol Bulut'un sürprizi olarak 11'de başlayan Deniz Türüç de Karagümrük maçı kadrosunda yer almayarak ayrılık dedikodularını güçlendirdi. Tecrübeli futbolcunun Kasımpaşa ile ismi anılıyor.

    Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Zanka ve Dirar da kadro tercihinde yer almazken, Rodrigues ve Serdar Aziz'in ise gelecekleri belirsizliğini koruyor.

    Fatih Karagümrük maçı öncesi 5 isim kadroya alınmadı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir