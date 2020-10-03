Fatih Karagümrük maçı öncesi 5 isim kadroya alınmadı

Bugün Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Deniz Türüç dahil 5 isim maç kadrosunda bulunmuyor.

Bu akşam evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Feenrbahçe'de maç kadrosuna 5 isim alınmadı.

Transfer sezonunun bitimine 2 gün kala Perotti'yi de İstanbul'a getiren sarı-lacivertlilerde Karagümrük maçının kadrosu da belli oldu.

Zanka, Rodrigues, Dirar, Deniz ve Serdar Aziz kadroda yer almadı.

DERBİDE İLK 11 OYNADI

Derbide Erol Bulut'un sürprizi olarak 11'de başlayan Deniz Türüç de Karagümrük maçı kadrosunda yer almayarak ayrılık dedikodularını güçlendirdi. Tecrübeli futbolcunun Kasımpaşa ile ismi anılıyor.

Öte yandan takımdan ayrılması beklenen Zanka ve Dirar da kadro tercihinde yer almazken, Rodrigues ve Serdar Aziz'in ise gelecekleri belirsizliğini koruyor.