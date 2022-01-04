Fatih Karagümrük, Max Meyer'i istiyor

Fenerbahçe'de iyi bir sezon geçirmeyen Max Meyer'e, Fatih Karagümrük talip oldu. Sarı-lacivertlilerin önerisine teknik direktör Volkan Demirel'in sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de istenilen performansı sergileyemeyen Max Meyer, sarı-lacivertliler tarafından Karagümrük'e önerildi.

VOLKAN DEMİREL SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'nin sezon başı transferlerinden olan Max Meyer, sarı-lacivertlilerde beklenen performansı sergileyemeyince oyuncunun başka bir takıma kiralanması gündeme geldi.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; bu bağlamda başvurulan ilk ekip ise Fatih Karagümrük oldu. Volkan Demirel'in, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ve futbolcuyu kadrosunda görmek istediği belirtildi.

10 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Max Meyer, 1 gollük performans sergiledi.

Sarı-lacivertliler ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan Alman futbolcunun güncel piyasa değeri 1,2 milyon euro.

BERTOLACCI KAYSERİ'YE GİTTİ

Karagümrük'te transferin gözdesi olan yıldız futbolcu Andrea Bertolacci sürpriz bir şekilde Kayserispor'a transfer oldu.

Bu sezon Süper Lig'de Karagümrük formasıyla 15 maça çıkan İtalyan oyuncu; 7 gol, 1 asistlik hücum katkısı sağlamıştı.