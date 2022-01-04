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    Fatih Karagümrük, Max Meyer'i istiyor

    Fatih Karagümrük, Max Meyer'i istiyor

    Fenerbahçe'de iyi bir sezon geçirmeyen Max Meyer'e, Fatih Karagümrük talip oldu. Sarı-lacivertlilerin önerisine teknik direktör Volkan Demirel'in sıcak baktığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 10:49
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    Fenerbahçe'de istenilen performansı sergileyemeyen Max Meyer, sarı-lacivertliler tarafından Karagümrük'e önerildi.

    VOLKAN DEMİREL SICAK BAKIYOR

    Fenerbahçe'nin sezon başı transferlerinden olan Max Meyer, sarı-lacivertlilerde beklenen performansı sergileyemeyince oyuncunun başka bir takıma kiralanması gündeme geldi.

    Akşam gazetesinde yer alan habere göre; bu bağlamda başvurulan ilk ekip ise Fatih Karagümrük oldu. Volkan Demirel'in, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ve futbolcuyu kadrosunda görmek istediği belirtildi.

    Fatih Karagümrük, Max Meyer i istiyor #1

    10 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

    Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Max Meyer, 1 gollük performans sergiledi.

    Sarı-lacivertliler ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan Alman futbolcunun güncel piyasa değeri 1,2 milyon euro.

    Fatih Karagümrük, Max Meyer i istiyor #2

    BERTOLACCI KAYSERİ'YE GİTTİ

    Karagümrük'te transferin gözdesi olan yıldız futbolcu Andrea Bertolacci sürpriz bir şekilde Kayserispor'a transfer oldu.

    Bu sezon Süper Lig'de Karagümrük formasıyla 15 maça çıkan İtalyan oyuncu; 7 gol, 1 asistlik hücum katkısı sağlamıştı.


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