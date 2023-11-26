Fatih Karagümrük penaltı bekledi, hakem devam dedi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini Dusan Tadic'in golleriyle 2-1 mağlup etti.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında ise tartışmalı bir an yaşandı.
Karagümrük cephesi bir pozisyonda penaltı beklerken, hakem Arda Kardeşler oyunu sürdürdü.
VAR incelemesi sonrası oyun devam etti
Maçın 54. dakikasında hızlı gelişen Karagümrük atağında Ryan Mendes, sağ çaprazdan bindiren Güven Yalçın'ı gördü. Güven Yalçın'ın şutunda top Samet Akaydin'a çarparak kornere gitti.
Yan hakem bu pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırdı.
Pozisyonun bitmesinin ardından VAR hakemi Hüseyin Göçek, oyunun başlatılmamasını istedi. Yaklaşık 1.5 dakika süren incelemenin ardından hakem Arda Kardeşler, oyunun devam etmesini istedi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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