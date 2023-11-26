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Fatih Karagümrük penaltı bekledi, hakem devam dedi

Fatih Karagümrük penaltı bekledi, hakem devam dedi Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaştığı maçın 54. dakikasında penaltı bekledi. VAR tarafından da incelenen pozisyona devam kararı çıktı ve maç kaldığı yerden devam etti.