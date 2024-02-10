Fatih Karagümrük, Pendikspor'u iki golle geçti Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 25. haftasında evinde Pendikspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Fatih Karagümrük ile Ivo Vieira yönetimindeki Pendikspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Karagümrük, her iki devrede de bulduğu gollerle 2-0'lık skorla kazandı.

Kırmızı-siyahlı takıma üç puanı getiren goller; 31. dakikada Emre Mor ve 76. dakikada Güven Yalçın'dan geldi.

Pendikspor, Trabzonspor'u konuk edecek

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük puanını 27'ye yükseltirken, Pendikspor 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Pendikspor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.