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    Fatih Karagümrük, Pirlo ile anlaştı

    Fatih Karagümrük, Pirlo ile anlaştı

    İtalyanların verdiği doğru haberlerle tanınan gazetecisi Di Marzio, Andrea Pirlo'nun Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladığını yazdı.
    • 10.06.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 15:59
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    Süper Lig 'de geçtiğimiz sezonu 8. sırada tamamladıktan sonra teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'yu takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

    Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Fatih Karagümrük, yapılan görüşmeler sonucunda Pirlo ile anlaşmaya vardı.

    İtalyan teknik adam eğer Karagümrük'ün başına geçerse Juventus'tan ayrılmasından bu yana ilk kez bir takım çalıştıracak.

    Fatih Karagümrük, Pirlo ile anlaştı #1

    İtalyan futbolcular var

    Pirlo'nun takımın başına geçmesi beklenirken, Fatih Karagümrük'ün kadrosunda İtalya ile bağlantısı bulunan birçok isim bulunuyor.

    Süper Lig ekibi; Emiliano Viviano, Davide Biraschi ve Fabio Borini gibi İtalyan oyunculara sahip. Ayrıca Pesic, Yann Karamoh, Caner Erkin gibi Serie A geçmişine sahip isimler de var.

    Fatih Karagümrük, Pirlo ile anlaştı #2

    Pirlo'nun teknik direktörlük geçmişi

    Futbolculuk döneminde Inter, Milan ve Juventus formaları ile İtalyan futboluna damgasını vuran Andrea Pirlo, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ilk olarak kısa bir süre de olsa Juventus'un U23 takımında görev aldı.

    Daha sonra 2020'nin yaz döneminde Juventus'un başına geçen ve bir sezon takımın başında kalan 43 yaşındaki Pirlo, o sezonu Juve ile 78 puanla 4. sırada tamamladı. Genç teknik adamla o sezon sonunda yollarını ayıran Juventus, takımın başına Allegri'yi getirdi.


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