Fatih Karagümrük, Rizespor'u farklı geçti

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Şota Arveladze'nin ekibi Fatih Karagümrük ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Karagümrük, 4-0'lık skorla kazandı.
Karagümrük, 3 maç sonra galip geldi
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Valentin Eysseric, 66. dakikada penaltıdan Serdar Dursun, 75. dakikada Levent Mercan ve 85. dakikada Can Keleş attı.
Fatih Karagümrük, Rizespor galibiyetiyle birlikte ligde 3 maç sonra kazandı.
Rizespor, 35 puanda kaldı
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, 24 puana yükseldi. Rizespor, 35 puanda kaldı.
Fatih Karagümrük, ligin bir sonraki haftasında Hatayspor ile Mersin'de karşılaşacak. Rizespor, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
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