Fatih Karagümrük, Sakaryaspor karşısında üç puanı kaptı

Haber Merkezi
1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Karagümrük 3-1 kazandı.
KARAGÜMRÜK, MAÇI ÇEVİRDİ
Sakaryaspor, 23. dakikada Mendy Mamadou ile öne geçti. Karagümrük, 1-0 biten ilk yarının ardından 60. dakikada Wesley Moraes ile skora dengeyi getirdi.
Karagümrük'e öne geçiren golü 71. dakikada Atakan Çankaya kaydetti. Wesley Moraes, 90+5'te ikinci kez sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi.
2 HAFTA SONRA GELEN GALİBİYET
2 hafta sonra kazanan Karagümrük 49 puanla ikinci sıraya yükseldi, Sakaryaspor ise 35 puanda kaldı.
Karagümrük, gelecek hafta Bandırmaspor ile kritik bir maça çıkacak. Sakaryaspor ise İstanbulspor deplasmanına gidecek.
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