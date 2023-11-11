Fatih Karagümrük, Sivasspor'u üç golle geçti Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Sivasspor'u 3-0'lık skorla yendi.

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Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Alparslan Erdem yönetimindeki Fatih Karagümrük ile Servet Çetin'in çalıştırdığı Sivasspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Karagümrük, 3-0'lık skorla kazandı.

Karagümrük evinde yendi

İstanbul ekibine üç puanı getiren goller 42. dakikada Valentin Eysseric, 79. dakikada Güven Yalçın ve 86. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.

İki takım da aynı puanda

Bu sonuçla birlikte Fatih Karagümrük 14 puana ulaşırken, Sivasspor 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olurken, Sivasspor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Seri 4 maça çıktı

Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça yükselten Fatih Karagümrük, lige yaptığı istikrarsız başlangıcın ardından kendini orta sıralara atmayı başardı.