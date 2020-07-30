Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükseldi

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A.Demirspor ile F.Karagümrük arasında oynanan TFF 1. Lig play-off maçı nefesleri kesti. 120 dakikası 1-1 biten karşılaşmada Süper Lig'e yükselen takım penaltı atışları sonunda F.Karagümrük oldu.

TFF 1. Lig playoff finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Ankara'da Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelenin 120 dakikası 1-1 sonuçlandı ve penaltılarda 6-5 kazanan Karagümrük Süper Lig'e yükselen takım oldu.

Karagümrük 40. dakikada Çağrı'nın attığı golle öne geçerken, Adana Demirspor'a beraberliği getiren gol 68. dakikada Pa Dibba'dan geldi. Maçın 120 dakikasında başka gol olmadı.

36 YIL SONRA SÜPER LİG'DE

Penaltılarda iki takım da ilk 5 penaltısını atarken, Adana Demirspor'da Mehmet Uslu kaçırdı ve Karagümrük penaltılarda 6-5 üstünlükle 36 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükseldi.